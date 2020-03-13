Токио, , 14:06 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на мировом авторынке по итогам 2019 года составили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Лидируют в этом списке кроссоверы Toyota RAV4. За 2019 год автолюбители со всего мира приобрели этот автомобиль в количестве 947 тыс. 919 экземпляров. Причем продажи RAV4 выросли по сравнению с 2018 годом на 13,9%.

Вторую строчку занимает Honda CR-V, чьи продажи в прошлом году выросли на 10,8%, до 811 тыс. 209 шт. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan (736 тыс. 885 ед.; — 8,2%). Хотя этот немецкий кроссовер был впервые выпущен в 2007 году наибольшую популярность получила модель второго поколения, которая была произведена в 2016 году.

Четвертое и пятое места принадлежат Hyundai Tucson (530 тыс. 169 ед.; — 7,1%) и Nissan Qashqai (498 тыс. 915 ед.; — 3,3%) соответственно.

Кроме того, в рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников также вошли такие модели, как KIA Sportage (477 тыс. 961 ед.; — 3,3%), Chevrolet Equinox (430 тыс. 714 ед.; — 2,3%), Mazda CX-5 (426 тыс. 767 ед.; — 6,1%), Haval H6 (392 тыс. 605 ед.; — 13,9%) и Nissan Rogue (389 тыс. 582 ед.; — 14,5%).

Напомним, в России рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в феврале 2020 года возглавила кроссовер Hyundai Creta.

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