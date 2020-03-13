Киев, , 13:43 — REGNUM Национальный банк Украины сегодня, 13 марта, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 200 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, регулятор пытается удержать курс гривны от дальнейшего падения.

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.

При этом стоимость доллара в обменных пунктах крупнейших городов Украины держится на уровне 26−27 грн, евро — порядка 30 гривен.

«За предыдущие 3 дня 700 млн долларов резервов пришлось продать Нацбанку, чтобы сгладить спрос на валюту. И даже это не удержало гривну от падения. Хотя если бы не вмешательство НБУ, то курс был бы больше 27−28 грн. Всего за три дня», — отмечает в своем комментарии экономист Павел Вернивский, напоминая, что совсем недавно «реформаторы» в украинской власти убеждали всех, что именно от их успешных реформ люди начали больше доверять гривне.

Эксперт констатирует, что плавающий курс превратил ситуацию на валютном рынке Украины, по сути, в биржевую игру, со всеми ее пороками и недостатками.

«Ранее (в 2019 году) постоянное укрепление гривны было спровоцировано валютой от нерезидентов. Увидев, что гривна не собирается падать, люди, скорее всего, начали доставать валюту из-под матрасов, чем спровоцировали дальнейшее укрепление… А в последние дни этот стадный инстинкт из-за паники привёл к обратной ситуации. И иначе как паникой это не назовешь. Более того, это внутренняя паника, а не потому что нерезиденты начали выводить свои деньги из страны. Иначе Нацбанку пришлось бы продать ещё больше резервов, и курс был бы совсем другой», — объяснил специалист.

В завершение Вернивский подчеркивает, что Украина пока избежала худшего сценария, связанного с падением курса гривны.

«Кризис остудил рынок, и объемы ОВГЗ в руках нерезидентов не выросли до таких объемов, чтобы их бегство привело к катастрофе», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на брифинге глава Национального банка Яков Смолий заявил, что в настоящий момент украинский валютный рынок реагирует на неопределенность с ситуацией с коронавирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках «ухудшением настроений и повышенной нервозностью».