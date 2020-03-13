Москва, , 13:18 — REGNUM

Рынок труда в России действительно «перекосило», причём не только в части, касающейся высоких зарплат управленцев, но и в части, касающейся низких зарплат большинства российских тружеников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 марта, комментируя высказывания президента России.

Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его «задевает и коробит» ситуация, при которой руководители госкомпаний, финансируемых бюджетом, получают слишком высокие зарплаты. Это можно объяснить общемировой стоимостью услуг управленцев такого уровня, полагает президент.

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«Честно говоря, разговоры об «общей рыночной стоимости услуг управленцев» надоели, какого бы уровня эти управленцы ни были. «Общая стоимость» это где? Видимо, в западном мире, у капиталистов. Но в западном мире, у капиталистов и «общая рыночная стоимость» врачей, учителей, инженеров, технического персонала, водителей, железнодорожников и так далее другая, чем у нас. Она гораздо выше, и ничего, мирятся с этим наши «правители», мирится с этой разницей и наш президент.

В случае же с управленцами высокого уровня Владимир Путин, хотя в душе, как он говорит, и против, считает важным поддерживать такой же уровень, как, скажем, в Германии или США. В этом вся проблема, в мировоззренческой установке. Можно ведь, условно говоря, взять иностранца преподавать английский язык в сельской школе и под его зарплату, по аналогии с госкомпаниями, поднять зарплаты всем учителям в области, но ведь не делают же!

Одним словом, остаётся согласиться с Владимиром Путиным в том, что рынок труда у нас «перекосило». Причём перекосило не только в части, касающейся высоких зарплат управленцев, но и в части, касающейся низких зарплат большинства российских тружеников. Это две стороны одной медали.