Рига, , 13:17 — REGNUM Биржа Nasdaq Riga вводит двойной механизм защиты от волатильности, имеется в виду падение стоимости акций компаний. Об этом пишет портал Dienas Dusiness.

В официальном релизе биржи говорится, что этот механизм, то есть приостановка торгов, будет применяться ко всему списку эмитентов торгующихся на фондовой бирже Nasdaq Riga.

Представители Nasdaq Riga внимательно следят за ситуацией на рынке и допускают, что в ближайшее время вернуться к прежнему механизму защиты. Если такое решение будет принято, биржа опубликует официальное сообщение. Если этого не произойдёт, то прежние нормы войдут в силу на следующей торговой сессии.

Напомним, 11 марта все индексы прибалтийских бирж испытали большое падение: OMX Рига снизилась на 8,61%, OMX Таллин — на 15,16%, OMX Вильнюс — на 11,84%.