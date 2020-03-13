Сеул, , 13:19 — REGNUM Неправительственная организация по ликвидации последствий стихийных бедствий Hope Bridge (Южная Корея) собрала более 80 млрд вон (~$65,8 млн) на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По состоянию на 12 марта общая сумма, собранная от частных лиц и предприятий, составила 84 709 300 вон (~$69,7 млн).

Известно, что 9,5 млрд вон (~$7,8 млн) Hope Bridge потратила на приобретение пищевых продуктов в контейнерах, 6,4 млрд вон (~$5,2 млн) — на средства личной гигиены (маски, дезинфицирующие средства для рук) и 2,2 млрд вон (~$1,8 млн) — на наборы для медицинского персонала.

По данным представителей организации, Корейская земельная и жилищная корпорация (Korea Land Corporation) пожертвовала 100 млн вон (~$82 400), Корейская федерация ассоциаций учителей (KFTA) — 23,3 млн вон (~$19 200), Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation — 10 млн вон (~$8 240).

Кроме того, футболист Сон Хын Мин направил в организацию 100 млн вон (~$82 400), ведущий Ким Ён Чхоль — 10 млн вон (~$8 240), футболист Хван Ый Чжо — 20 тыс. медицинских масок.