Ташкент, , 13:05 — REGNUM Повышение стоимости автомобилей в Узбекистане — это неправильное решение руководителей автопрома. Об этом 13 марта заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Может, это и целесообразно экономически, но в нынешних условиях неправильно», — сказал президент. Он добавил, что власти должны укрепить покупательную способность населения.

«Каждое решение необходимо продумывать не семь, а семьдесят раз», — добавил Мирзиёев. Он пообещал продолжить переход на рыночную экономику, несмотря на трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта компания UzAuto Motors повысила цены на модельный ряд своих автомобилей на 3−21% в зависимости от модели. Такое решение вызвало критику со стороны жителей Узбекистана. В антимонопольном комитете республики пообещали проверить обоснованность повышения цен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане проверят обоснованность повышения цен на автомобили UzAuto