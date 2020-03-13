Ургенч, , 12:54 — REGNUM Инвестиционные проекты на сумму 24 трлн сумов ($2,53 млрд) планируется реализовать в Хорезмской области Узбекистана в ближайшие три года, сообщили 13 марта в пресс-службе главы государства.

13 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросу развития Хорезмской области. В регионе планируют реализовать 2736 инвестиционных проектов и создать 50 тыс. новых рабочих мест.

В частности, в области планируют усовершенствовать автомобильное производство, увеличить уровень переработки хлопка и пряжи, а также построить химический завод. Мирзиёев также предложил провести в регионе международный фестиваль танцев лязги.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с активом Хорезмской области. Глава государства рассмотрел причины низкого социального-экономического уровня региона.

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