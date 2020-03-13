посёлок Дарасун, , 12:45 — REGNUM Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Забайкалья Александр Осипов посетившие сегодня, 13 марта, Каларский район, где возводятся объекты будущего горно-металлургического комбината «Удокан», пришли к выводу о том, что для создания на этой территории комфортных для жизни условий необходима государственная поддержка. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Здесь много построек прошлого столетия, в них не было ремонтов, не было обновлений. Наша задача «подтянуть» эти объекты, чтобы они соответствовали существующим реалиям. Наша задача — помочь Забайкальскому краю, чтобы, приезжая на север региона, можно было с уверенностью сказать, что здесь есть все для комфортной жизни населения», — пояснил Александр Козлов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, горно-металлургический комбинат «Удокан» расположен в Каларском районе Забайкальского края, который осенью 2019 г. был признан одним из самых холодных мест Земли.

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Работы по его освоению ведутся с 2019 года. С вводом в эксплуатацию (это произойдёт уже в 2020 году) ожидаемый объем налоговых поступлений за 2019−2028 год составит более девяти миллиардов рублей. Сейчас на предприятии работают люди со всего Забайкальского края. По словам директора Байкальской горной компании Германа Миронова, на Удокане есть возможность добывать и перерабатывать 36−48 миллионов тонн руды в год.

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