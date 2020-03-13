Москва, , 12:55 — REGNUM В апреле стоимость новых легковушек в РФ будет выше на 5%, а концу года они подорожают на 10−15%. Об этом сообщил генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

По его словам, рост цен на новые машины связан с обвалом рубля. Дело в том, что несмотря на то, что 95% всех автомобилей, которые продаются на российском авторынке, выпускаются в России, локализация их производства не превышает 50%, а значит цена авто привязана к валюте.

Вместе с ростом цен на машины, отмечает Андреев, упадут продажи. Так, реализация новых авто может упасть на 6−9%.

Самое большое подорожание будет у тех моделей авто, которые производятся не в России. Это модели: Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, Skoda Superb, Kia Soul, Kia Picanto, а также Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla и Mitsubishi Pajero Sport и Mazda3.

Напомним, по итогам февраля 2020 года в России продажи авто упали на 2,2%, до 119 073 единиц.

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