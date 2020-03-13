Москва, , 12:42 — REGNUM На нефтяном рынке 13 марта наблюдается небольшая коррекция, нефть марки Brent вернулась выше $34 за баррель, но торгуется в рамках вчерашнего диапазона движения цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Локальный оптимизм на нефтяном рынке обусловлен существенными вливаниями ликвидности со стороны ФРС США. Федеральная резервная система предоставила краткосрочную ликвидность на $1,5 трлн и изменила срок действия приобретаемых ею казначейских облигаций.

В свою очередь Дональд Трамп пообещал отсрочку налоговых сборов для пострадавших от коронавируса лиц и компаний. Данная мера может принести дополнительные $200 млрд в экономику США.

Плюс Трамп пообещал, что попросит конгресс о предоставлении американцам освобождении от налога на заработную плату.

Технически ситуация никак не изменилась, коррекционное движение на нефтяном рынке может закончиться уже 13 марта. Более того, в случае обновления вчерашнего минимума на уровне $32,50 за баррель падение ускорится к $31,02 за баррель», — считает эксперт.

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