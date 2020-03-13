Курск, , 12:41 — REGNUM В Курской области по итогам февраля индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 0,3%. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба Курскстата.

Цены на продовольствие по сравнению в январём выросли на 0,5%. В частности, подорожали овощные консервы, хлеб, соль, соус, специи, безалкогольные напитки и кондитерские изделия (0,7−1,7%). Подешевели яйца, мясо, чай кофе, макароны и крупы. Из овощей и фруктов подорожали огурцы, помидоры, чеснок, виноград, лимоны, бананы и груши. Подешевели только апельсины.

Цены на непродовольственные товары за месяц почти не изменились. При этом подорожали газеты и журналы, табачные изделия, чулки и носки (0,3−0,7%). На 1% стали дешевле велосипеды и мотоциклы.