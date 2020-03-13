Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В Грузии стали закрываться гостинцы из-за сокращения потока туристов, вызванного распространением коронавируса COVID-19. Об этом журналистам рассказал глава грузинской Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили, 13 марта сообщает агентство Report.

По данным главы федерации, в Тбилиси временно закрыты 15 гостиниц. Туристы отменяют брони на номера, заказанные на март, апрель и май.

«Вчера мы встретились с представителями правительства. Это была позитивная встреча, и мы ожидаем конкретных решений со стороны правительства», — рассказал Алавердашвили.

Глава Объединения гостиниц Кутаиси Мери Ахалая сообщила журналистам, что в районе Имерети семь гостиниц временно закрылись, и в двух собираются увольнять сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта представители двух крупнейших банков в Гррузии сообщили, что готовы предоставить предпринимателям, чья деятельность связана с туристическим сектором, льготный период на три месяца.

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