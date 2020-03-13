Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM В Ростовской области в феврале 2020 года продовольственные товары подорожали по сравнению с январём 2020 года на 0,5%, с начала 2020 года — на 1,2%. На непродовольственные товары цены выросли на 0,3%. Об этом сообщает Ростовстат.

Среди продуктов питания заметнее всего выросли цены на свежие фрукты и овощи — на 5,3% по сравнению с предшествующим месяцем, на 11,2% — с начала текущего года. На 0,7% за месяц и на 1,7% с начала года подорожало молоко и молочная продукция, на 1,1% и 1,5% соответственно — макаронные изделия.

С начала года на 8,6% стал дешевле десяток куриных яиц (стоимость снизилась на 10% по сравнению с январём 2020 года).

Из группы непродовольственных товаров наиболее подорожал табак — на 1,7% с начала года. Цены на медикаменты за этот же период выросли на 0,8%.