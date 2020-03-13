Москва, , 11:56 — REGNUM Более всего от резкого падения нефтяных цен пострадали союзники Саудовской Аравии по ОПЕК — Ирак, Алжир и Нигерия. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«Они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами», — сказал он в интервью CNBC.

По его словам, у многих из этих стран возникнут трудности с выплатой зарплаты работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование. Это может создать социальное напряжение, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Bloomberg отметили, что Российская Федерация выиграет нефтяную войну против Саудовской Аравии, поскольку у Москвы есть как минимум четыре преимущества.

По мнению агентства, саудиты не смогут долгое время держать низкие цены на нефть. В России же нефть производится по относительно низкой себестоимости, а это значит, что российский нефтяной сектор более устойчив к низким ценам.

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