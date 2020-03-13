Красноярск, , 11:56 — REGNUM За год (в феврале 2020 года по отношению к февралю 2019 года) в Красноярском крае цены на потребительском рынке увеличились на 2,9%. Об этом иаИА REGNUM сообщили 13 марта в Красноярскстате.

Среди наблюдаемых 512 товаров и услуг за указанный период рост цен превышал уровень инфляции по 248 наименованиям.

Лидерами по росту цен стали чеснок (на 77,3%), крупа гречневая-ядрица (на 45,8%), валидол (на 25,5%) и лимоны (на 20,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в феврале 2020 года выросли цены на потребительском рынке.

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