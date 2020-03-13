Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме рассказали о схеме выделения средств на расширение программы маткапитала и распространение выплат на первенца за счет пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда (ПФР). Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный (КПРФ) раскрыл, как удалось так быстро найти средства на реализацию ряда положений послания президента РФ Федеральному собранию.

«В данном законопроекте очень хитрая система, то есть правительство… в короткие сроки изыскало деньги и внесло необходимые изменения в проект пенсионного бюджета. Давайте посмотрим, как оно их изыскало. Плюс 114 млрд на финансирование материнского капитала, и минус 128 млрд на соответствующие трансферты из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование», — сказал Куринный.

«За счёт чего образовалась эта экономия, 128 млрд? Мы говорили в прошлый раз, за счёт игры со статистикой в конце 2019 года, когда у нас получилась 3% инфляция, на основании этих 3% инфляции, непонятно как образовавшихся, у нас снизился прожиточный минимум пенсионера. От этого уменьшили трансферты, которые идут из Пенсионного фонда или должны идти из Пенсионного фонда в регионы для обеспечения соответствующего дополнения в регионах. От этого же уменьшились ежемесячные денежные выплаты нашим ветеранам. И вот оно, чудо, произошло: то есть, не добавив сюда ни копейки, правительство Российской Федерации изыскало внутри Пенсионного фонда необходимые средства, фактически перебросив деньги пенсионеров, стариков наших, на материнский капитал — тоже дело нужное», — указал парламентарий.

Депутат Госдумы недоумевает, зачем нужна такая схема.

«Зачем эти попытки сэкономить, если б можно было просто добавить денег?» — задает он вопрос.