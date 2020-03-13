Ханты-Мансийск, , 11:45 — REGNUM В Югре под риском закрытия находится несколько свиноферм. Размер субсидии на животноводство не покрывает насущных финансовых надобностей фермеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

На комитете по экономической политике, региональному развитию и природопользованию парламентарии рассмотрели коллективное обращение владельцев ферм. Животноводы сообщили, что российский рынок перенасыщен свининой. При этом свиноводство в ХМАО более затратно, чем в соседней Тюменской области. Себестоимость продукции высока. Фермеры в данной ситуации не смогут поставлять на рынок местную свинину из-за её ценовой неконкурентоспособности. Меж тем, чтобы получить весомую бюджетную помощь на разведение животных, фермер сначала должен вложить огромные суммы в развитие инфраструктуры хозяйства.

Соблюдение зоосанитарного статуса предприятия обходится хозяйству в 7−8 млн рублей. Чтобы компенсировать сельхозпроизводителям затраты на модернизацию ферм, денег обычно нет. Заёмные средства банки рекламируют, но денег не дают. В Нижневартовске, Сургутском и Ханты-Мансийском районах перестали заниматься свиноводством уже пять хозяйств.

По мнению депутата думы ХМАО Сергея Великого, необходимо увеличить размеры окружных субсидий для животноводов.

«Выбор у властей простой: либо мы помогаем местным производителям и на прилавках у нас остаётся югорская свинина, либо свиноводческие комплексы у нас закрываются. Мясо, конечно, не исчезнет. Югорский рынок свинины насытят тюменские, омские, курганские и другие фермеры», — констатировал Сергей Великий.

Депутаты думы ХМАО по итогам рассмотрения обращения фермеров рекомендовали правительству региона поднять ставку субсидии на производство в регионе мяса свиней.