Ханты-Мансийск, 13 марта 2020, 11:45 — REGNUM В Югре под риском закрытия находится несколько свиноферм. Размер субсидии на животноводство не покрывает насущных финансовых надобностей фермеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.
На комитете по экономической политике, региональному развитию и природопользованию парламентарии рассмотрели коллективное обращение владельцев ферм. Животноводы сообщили, что российский рынок перенасыщен свининой. При этом свиноводство в ХМАО более затратно, чем в соседней Тюменской области. Себестоимость продукции высока. Фермеры в данной ситуации не смогут поставлять на рынок местную свинину из-за её ценовой неконкурентоспособности. Меж тем, чтобы получить весомую бюджетную помощь на разведение животных, фермер сначала должен вложить огромные суммы в развитие инфраструктуры хозяйства.
Соблюдение зоосанитарного статуса предприятия обходится хозяйству в 7−8 млн рублей. Чтобы компенсировать сельхозпроизводителям затраты на модернизацию ферм, денег обычно нет. Заёмные средства банки рекламируют, но денег не дают. В Нижневартовске, Сургутском и Ханты-Мансийском районах перестали заниматься свиноводством уже пять хозяйств.
По мнению депутата думы ХМАО Сергея Великого, необходимо увеличить размеры окружных субсидий для животноводов.
Депутаты думы ХМАО по итогам рассмотрения обращения фермеров рекомендовали правительству региона поднять ставку субсидии на производство в регионе мяса свиней.