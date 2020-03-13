Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области с начала года компенсации за установку цифровых телевизионных антенн и приёмников получили 690 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Всего на данный момент компенсацию за покупку телевизионного оборудования для приёма цифрового сигнала получили 4621 свердловчан, имеющих право на льготу.

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Отметим, что всего из региональной казны на данные компенсации льготникам направлено 7,6 млн рублей.

Напомним, что компенсацию за покупку оборудования можно получить до 1 июля 2020 года, при условии, что приставки и антенны были куплены до 31 декабря 2019 года.

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