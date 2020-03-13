Подгорица, , 11:39 — REGNUM Директор института общественного здоровья Бобан Мугоша на заседании правительства Черногории предложил предложил закрыть школы и университеты на карантин 15 дней, а также запретить все массовые мероприятия в стране.

13 марта ожидается окончательное решение властей по этому вопросу. Тем не менее в Черногории пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом.

В стране приведены в повышенную готовность все медицинские учреждения. Соседние страны, такие как Сербия и Албания закрыли часть пограничных пунктов на границе с Черногорией.