Москва, , 11:28 — REGNUM В России в IV квартале 2019 года доля просрочки по потребительским кредитам снизилась на 3% и 15,8% (в IV кв. 2018 года — 18,8%), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самая существенная динамика сокращения доли просрочки по потребкредитам зафиксирована в Алтайском крае (-6,5 п.п.), Иркутской области (-6,3 п.п.) и Приморском (-5,8 п.п.).

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам в октябре — декабре 2019 года отмечены Югре (8,9%), Москве (12,1%) и Татарии (12,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней составила 20,2%.

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