Подгорица, , 11:28 — REGNUM Цены на топливо в Черногории снизятся на следующей неделе на 8−9 евроцентов, сообщила министр экономики Драгиса Секулич на заседании правительства.

В связи с падением мировых цен на нефть, цены на нефтепродукты в стране также будут скорректированы. Примечательно, что в Черногории цены на топливо устанавливаются правительством, они одинаковые по всей стране. Коррекция проходит каждые две недели.

Текущие цены на топливо такие — бензин марки Евросупер-95 — 1,28 евро, дизель — 1,16, мазут 1,13 евро за литр.

Последняя корректировка была 18 февраля, когда все типы топлива подешевели на три-четыре цента.