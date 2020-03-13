Пенза, , 11:37 — REGNUM В бюджете Пензенской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 2020 год предусмотрены средства в сумме 208 млн рублей, в том числе из регионального бюджета — 187,4 млн рублей.

В минтруда Пензенской области состоялось совещание с главами муниципальных районов, органов соцзащиты и сотрудников администраций, которое было посвящено вопросам улучшения жилищных условий различных категорий граждан и предоставление мер соцподдержки. Участникам встречи напомнили о необходимости сопровождения конкурса по приобретению в собственность помещений, своевременном освоении выделяемых средств, грамотном оформлении документов.

Особое внимание уделили программе по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них в Пензенской области в текущем году планируется приобрести (построить) 182 жилых помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в очереди на получение квартир в Карачаево-Черкесии стояли на начало 2020 года 572 человека. В 2020 году общий объём средств, выделенных для обеспечения жильем детей-сирот, вырастет почти вдвое — до 76,5 млн рублей.

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