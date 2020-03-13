Москва, 13 марта 2020, 11:19 — REGNUM Дальнейшее понижение ключевой ставки Банка России вряд ли будет полезно для российской экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что Банк России в ближайшее время изменит значение ключевой ставки ЦБ РФ.
Как полагает экономист дальнейшее понижение ключевой ставки может привести к снижению ставок по депозитам, следствием чего станет замедления прироста сбережений, что не очень хорошо для банковской системы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,00% годовых.