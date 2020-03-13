Москва, , 11:19 — REGNUM Дальнейшее понижение ключевой ставки Банка России вряд ли будет полезно для российской экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что Банк России в ближайшее время изменит значение ключевой ставки ЦБ РФ.

«Снижение ключевой ставки принципиально ситуацию в экономике не изменит. Потому что экономическая ситуация определяется не только ключевой ставкой. Даже достаточно сильное снижение ключевой ставки не решит проблемы целого ряда низкорентабельных отраслей, которые из-за этого почти не имеют доступа к кредитным ресурсам. Тут нужны меры другого характера. Тут нужны более глубокие реформы, которые должен проводить не Центральный банк с тем, чтобы изменить условия экономического развития в целом», — сказал Колганов.

Как полагает экономист дальнейшее понижение ключевой ставки может привести к снижению ставок по депозитам, следствием чего станет замедления прироста сбережений, что не очень хорошо для банковской системы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,00% годовых.