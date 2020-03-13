Москва, 13 марта 2020, 11:23 — REGNUM На Московской бирже возобновили рост акции крупных российских компаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Акции Газпрома, Сбербанка, Новатэка, МТС, Магнита, ВТБ и Татнефти растут в среднем на 5−6% относительно вчерашних торгов. Сургутнефтегаз, Роснефть, Аэрофлот и Лукойл выросли примерно на 2−3%.
На Мосбирже также продолжается снижение курса доллара, евро и фунта стерлингов.
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