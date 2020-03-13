Москва, , 11:08 — REGNUM Курс британского фунта стерлингов после открытия торгов на Московской бирже 13 марта снизился, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 10:26, на Московской бирже за один фунт стерлингов дают 91,96 рублей, что на 3 рубля и 74 копейки ниже, чем 12 марта. После скачка 10 марта это самый низкий показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара и евро утром 13 марта также начал снижаться.

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