Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Руководители двух крупнейших частных банков Грузии — TBC Bank и «Банк Грузии» — решили предоставить своим клиентам отсрочку по выплате кредитов в качестве мер по смягчению экономических последствий от коронавируса COVID-19, сообщает агентство «Новости Грузия».

Об этом представители банков объявили журналистам 13 марта после встречи с премьер-министром страны Георгием Гахарией. Представители TBC Bank и «Банк Грузии» сообщили, что клиентам предложат льготный период на три месяца. Это касается физических лиц, а также бизнеса, который связан с туризмом или другой деятельностью, наиболее подударной из-за вспышки новой болезни.

Конкретные условия предоставляемых льгот будут определены индивидуально. Отмечается, что клиентам не потребуется приходит в офисы банков для оформления нового соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о временном закрытии для посетителей из-за вспышки коронавируса объявили два популярных ночных клуба в Тбилиси.

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