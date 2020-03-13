Москва, , 11:10 — REGNUM Катар направит своих представителей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году. Об этом говорится в сообщении организатора форума, фонда «Росконгресс».

Отмечается, что Катар станет страной — гостем ПМЭФ, перенесённого на 2021 год. Посол Катара в России Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя заявил, что начатая работа по подготовке к мероприятию продолжается. Совместная программа будет детальнее проработана из-за отсрочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта оргкомитет ПМЭФ-2020 объявил о переносе форума на 2021 год из-за распространения в мире коронавируса нового типа. Форум пройдёт в 24-й раз.

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