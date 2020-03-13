Сеул, , 11:04 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines временно возобновит полёты во Вьетнам и на Тайвань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, компания возобновит полёты по маршруту Инчхон — Хошимин с 18 по 28 марта.

Отмечается, что рейс OZ7353 (Инчхон — Хошимин) выполняется без пассажиров на борту.

Напомним, что с 29 февраля власти Вьетнама временно приостановили безвизовый въезд в страну, а с 1 марта — ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, прибывающих из Южной Кореи.

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С 18 по 28 марта авиакомпания также возобновит полёты по маршруту Инчхон — Тайбэй.