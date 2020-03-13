Москва, , 10:49 — REGNUM Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что Центробанк не «выплатил большие деньги акционерам», как полагают некоторые.

«Он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

«Вот поэтому в своё время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо — это другой вопрос», — отметил президент, добавив, что Банк России «не собирается вечно держать» у себя активы санированных кредитных учреждений, а собирается выводить их на рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, процесс оздоровления банковского сектора активизировался в 2013 году. В 2015 году лицензии были отозваны у 93 банков и НКО. В 2016 году — у 69 банков и трёх небанковских кредитных организаций. В декабре 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что процесс оздоровления российского банковского сектора вступил в завершающую стадию. Она подчеркнула, что Центробанк продолжит выводить с рынка «хронически неустойчивых игроков», при этом какого-либо плана по отзыву лицензий и количеству банков у регулятора нет.

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