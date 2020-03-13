Москва, 13 марта 2020, 10:47 — REGNUM Серьезное повышение ключевой ставки Банка России будет тормозить и без того невысокий рост экономики РФ, считает экономист ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что ЦБ РФ в ближайшее время повысит ключевую ставку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов заявил, что низкая ключевая ставка, установленная Банком России, свидетельствует о том, что в экономике РФ дела обстоят не очень хорошо.
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