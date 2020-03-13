Оренбург, , 10:25 — REGNUM Оренбургским область в 2020 году получит более 103 млн рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

С помощью федеральных средств, которые поступят на условиях софинасирования, в регионе намерены решить проблему дефицита кадров в первичном звене здравоохранения, а также повысить качество и доступность медицинской помощи.

На стимулирующие выплаты медработнкиам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров направят более 15 млн рублей. В минздраве отметили, что допсредства позволят повысить качество диагностики онкозаболеваний и выявляемость рака на ранних стадиях.

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