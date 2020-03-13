Москва, , 10:16 — REGNUM Для рубля негативные факторы пока превалируют над позитивными. На него давят внешние обстоятельства — страхи перед распространением коронавируса, новая ценовая война на рынке нефти после развала сделки ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В то же время такое «бегство от рисков» на финансовых рынках пытаются сдержать экономическими мерами мировые регуляторы.

Американская ФРС и Европейский центробанк объявили 12 марта о предоставлении огромных объёмов денежной ликвидности на рынки, что способствовало некоторому приостановлению паники.

Цена нефти не смогла опуститься снова к $31 за баррель Brent и немного поднялась утром 13 марта к $34. Соответственно, перспективы на сакраментальную пятницу 13-го — для рубля всё же не катастрофичные.

Вероятно, курс доллара не преодолеет достигнутого накануне многолетнего максимума 75,40 руб. и останется меньше него, при этом нижний рубеж дневного диапазона — 73,50−74,00 руб.», — считает эксперт.

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