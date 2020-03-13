Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Электросетевая компания «Ленэнерго» требует от Ленинградской области 17,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти 11 марта 2020 года. Ответчиком выступает комитет финансов Ленинградской области.

По данным «Коммерсанта», речь идет о долгах области перед компанией за «сглаживание тарифов» с 2011 года: по поручению президента РФ Владимира Путина от 23 июня 2015 года Ленобласть и Петербург к 2020 году должны были ликвидировать свою задолженность перед компанией. Петербург долги погасил, а Ленобласть этого не сделала.

Однако в администрации Ленобласти не согласны с суммой, называют позицию компании «неконструктивной» и исходят из того, что выполняют обязательства перед «Ленэнерго» по возврату сглаживания тарифной выручки за 2011−2016 годы.

«За 2018−2020 годы в тарифы на передачу электроэнергии было включено 3,6 млрд рублей возврата сглаживания 2011−2016 годов и 1,8 млрд рублей возврата сглаживания 2017 года. При этом ранее комитетом по тарифам совместно с «Ленэнерго» был согласован и утвержден возврат сглаживания в тарифах до 2024 года. Эта позиция была поддержана ФАС России», — заявил газете председатель комитета по тарифам Ленобласти Артур Кийски.