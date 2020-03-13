Пекин, , 10:23 — REGNUM Распространение коронавируса COVID-19 по миру создаёт большую неопределенность для возобновления работы и производства в Китае. Об этом заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь в ходе пресс-конференции 13 марта.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день в Китае производственные мощности промышленных предприятий загружены на 95%, к работе вернулись около 80% сотрудников, почти 60% малых и средних предприятий вновь активны. Исключение составляет провинция Хубэй, откуда началось распространение заболевания.

Вместе с тем предприятия КНР испытывают проблемы с логистикой персонала, в малом и среднем бизнесе не хватает наличных денег и противоэпидемических средств. Возникли трудности из-за невысокой эффективности производственных цепочек.

Синь Гобинь заключил, что распространение заболевания по миру оборачивается для Китая огромной неопределенностью в части возобновления производств.

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