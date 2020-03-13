Владивосток, , 10:00 — REGNUM Из краевой казны Приморья 1 млрд рублей дотаций поступят в муниципалитеты на сбалансированность бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В 2020 году отмечается рост финансовой помощи муниципалитетам из краевого бюджета. При этом одна из главных задач — недопущение кредиторской задолженности по зарплате, начислениям по оплате труда, оплате коммунальных услуг», — заявила министр финансов Приморья Анна Харченко.

Губернатор Олег Кожемяко также акцентировал, что остатки денег — это недоиспользованные возможности, те мероприятия, которые могли бы повысить качество жизни в городах и районах.

«А для этого нужно заниматься грамотным планированием», — сказал глава.

Кожемяко добавил, что одно из важнейших направлений, за которое главы несут персональную ответственность, — реализация национальных проектов, которая должно быть исполнена на 100% в установленные сроки.

В Приморье реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам.

В 2020 году на все проекты предусмотрено 19,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Адыгея до 2025 года будет ежегодно получать миллиард рублей на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и среднего предпринимательства.