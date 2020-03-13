Воронеж, , 09:54 — REGNUM Дело по признакам наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО «Ростелеком», возбуждено Воронежским УФАС 12 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Признаки нарушения закона о защите конкуренции антимонопольное ведомство выявило при исследовании материалов проверки, которую провели сотрудники регионального УФСБ.

Речь идёт о торгах, которые проводились весной 2019 года. 9 апреля ПАО «Ростелеком» разместило извещение о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора по строительству линий связи в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Воронежской области. Начальная максимальная цена была заявлена в сумме 901 млн 280 тыс. 496 рублей. Заявки на участие подали 13 компаний, победителями были признаны восемь из них. В результате общую сумму договора разделили между победителями в равных частях — по 112,66 млн рублей.

«Было установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ. Кроме того, в действиях должностных лиц ПАО «Ростелеком» усматриваются признаки координации отдельных участников торгов, создания преимущественных условий участникам торгов путем предоставления им конфиденциальной информации», — уточнили в Воронежском УФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно о задержании сотрудников ПАО «Ростелеком» по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта «Информационная инфраструктура». Оперативные мероприятия проводились в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях. По предварительным данным, ущерб, причинённый участниками картельного сговора, составляет около 788 млн рублей. ГУ МВД России по Воронежской области также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.

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