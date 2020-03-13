Москва, , 09:46 — REGNUM Старейшее предприятие по производству полупроводниковых изделий, работающее в России с 1963 года, пытается оспорить включение его в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта с Минпромторгом РФ. Иск арбитраж Москвы, в котором АО «Ангстрем» оспаривает решение ФАС, начнёт рассматривать 26 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО поступило 7 февраля 2020 года. Истец требует признать «недействительным решение по делу №20/44/104/18 от 20.01.2020 г. о включении в реестр недобросовестных поставщиков».

По данным из реестра, компанию «Ангстрем» включили в него 24 января 2020 года по причине уклонения её как победителя от заключения контракта. В основу претензий лёг тендер Министерства промышленности и торговли РФ, проведённый в середине декабря 2019 года. В качестве лота выступало «ОКР «Разработка и освоение производства радиационно-стойкого симметричного N-канального полевого транзистора с напряжением пробоя сток-исток не менее 20 В и током утечки затвора не более 1 нА», шифр «Сила-17-Т». Цена контракта — 114,6 млн рублей.

Решением ФАС компания будет пребывать в реестре до 23 января 2022 года, если оно не будет оспорено.

Напомним, ранее банкротом объявлено АО «Ангстрем-Т», учредителем которого выступало АО «Ангстрем». В руководстве «Ангстрем-Т» фигурировал бывший министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман, а предприятию прочили большие перспективы при реализации стратегии электронной отрасли РФ до 2030 года.

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