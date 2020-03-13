Нью-Дели, , 09:47 — REGNUM Дилеры компании Hyundai в Индии за неделю после начала приёма заказов собрали свыше 10 000 заявок от желающих купить рестайлинговую модель Creta. Об этом сообщается на сайте MenaFN.

Дебютировавшая ещё в феврале 2020 года рестайлинговая Creta в спецификации для индийского автомобильного рынка внешне является копией китайской версии. От китайского собрата индийскую модель можно отличить только по решётке радиатора.

Что же касается интерьера и моторной гаммы, то они у кроссовера оригинальные.

В движение авто приводит «атмосферник» производительностью 115 «лошадей», который сочетается с вариатором. Кроме того, для покупателей будет доступна модель с дизельным движком мощностью 115 л. с., работающего с коробкой «автомат». Кроме того, в силовой линейке авто будет также бензиновый турбированный мотор мощностью 140 «лошадей» с «роботом». Для всех моторов будет доступна 6-скоростная «механика».

У покупателей обновленные Creta появятся 16 марта текущего года.

Напомним, в феврале 2020 года в РФ было куплено 14 368 новых машин компании Hyundai. Это на 1% больше уровня продаж аналогичного периода 2019 года.

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