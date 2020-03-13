Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Масштабное мероприятие финских и российских компаний Finnish Business in St. Petersburg, которое должно было состояться в Северной столице конце апреля, переносится на середину осени из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают организаторы форума.

Ими было принято решение перенести форум с 23 апреля на 1 октября 2020 года.

«Причиной переноса нашего мероприятия, как вы понимаете, является стремление предотвратить распространение коронавируса. Как ответственный игрок, мы заботимся о том, чтобы все были в безопасности», — говорится в сообщении.

Как уточняют организаторы форума, осенью форум пройдёт на той же площадке что и раньше — Crowne Plaza St. Petersburg Airport, все заявки от компаний на участие останутся в силе.

Finnish Business проводится в Петербурге с 2011 года Финско-Российской торговой палатой. Форум состоит из семинаров высокого уровня и нетворкинга Meet & Greet. Ежегодно бизнес мероприятие посещает более 400 топ-менеджеров из Финляндии и России.