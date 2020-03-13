Москва, , 09:36 — REGNUM Мещанский суд Москвы 12 марта заочно приговорил к 14 годам колонии экс-главу «Банка Москвы» Андрея Бородина, обвиняемого в растрате, сообщает «Коммерсантъ».

"Путем частичного сложения наказаний господину Бородину было определено 14 лет колонии общего режима», — объявила судья.

Также суд постановил взыскать с подсудимого 2,5 миллиона рублей в виде штрафа.

Бородин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Помимо Бородина по делу также проходят бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин — его суд приговорил к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей.

Бывший вице-президент «Банка Москвы» Алексей Сытников, бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов и советник Бородина, экс-президент компании «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин получили от семи до шести лет колонии в зависимости от степени участия в преступлении.

Приговор был вынесен заочно в связи с тем, что все фигуранты уголовного дела, объявленные в розыск, проживают за границей.

По версии следствия, инициаторами хищений являлись Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников ещё в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд рублей ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. рублей и штатом из двух сотрудников.