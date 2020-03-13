Лондон, , 09:36 — REGNUM Мировые цены на нефть демонстрируют рост около 3% после заметного падения 12 марта. Об этом говорят данные торгов 13 марта на бирже ICE в Лондоне.

Ранее нефть марки Brent подешевела более чем на 9%, а WTI — на 6,4%. Теперь майский фьючерс на Brent подорожал выше в $34 за баррель, доходя в максимуме до $34,17, что на 2,9% больше по сравнению с закрытием прежних торгов. В 8:35 мск цена находилась на отметке в $33,91 за баррель (+2,1%).

Фьючерс нефти WTI в пике дорожал до $32,53 за баррель (+3,3%), потом опустился на уровень $32,3 за баррель (+2,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, нефть дешевеет на фоне риска распространения коронавируса, а также из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.

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