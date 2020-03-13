Новосибирск, , 09:27 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2020 года выросли цены на потребительском рынке — по сравнению с январём 2020 года на 0,4%. Продовольственные товары подорожали на 0,8%, услуги - на 0,4%. На непродовольственные товары цены снизились на 0,1%. Таковы данные Новосибирскстата.

Среди продовольственных товаров заметнее всего выросли цены на свежие фрукты и овощи. Так, огурцы подорожали на 44,4%, чеснок — на 25,9%, лимоны — на 15,9%, морковь — на 14,4%, белокочанная капуста — на 13,1%, свежие помидоры — на 9,6%, апельсины — на 7,8%.

Снизились цены на картофель — на 2,6%, орехи и сухофрукты — на 0,2%.

Стали дешевле яйца — на 4,6% и сахар — на 3,7%.

Из непродовольственных товаров подешевели жидкие моющие и чистящие средства — на 7,4%, стиральный порошок - на 2,2% и туалетное мыло — на 0,9%.

По данным регионального органа статистики, с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по области составил 100,6%: на продовольственные товары цены выросли на 1,6%, на непродовольственные - снизились на 0,1%