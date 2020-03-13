Магадан, Магаданская область, , 09:26 — REGNUM В торговых сетях Магаданской области специалисты в ходе мониторинга зафиксировали повышение цен на ряд продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

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Специалисты проверили стоимость говядины, свинины, кур, рыбы мороженой неразделанной, масла сливочного, молока, картофеля, крупы гречневой, капусты, лука репчатого, моркови и яблок.

Снижение цены обнаружено лишь у моркови — на 2,6%. А вот подорожание отмечено на картофель — на 4,1%, капусту — на 3,2%, лук — на 3,6%.

Особенно отличилась цена на весовую крупу гречневую — она подорожала с начала года на 26,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке в феврале 2020 года снизились цены на сахар — на 5,5%, мясо птицы — на 3,5%, яйца куриные — на 7,6%, масло подсолнечное — на 2,7%.