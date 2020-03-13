Москва, , 08:37 — REGNUM Логику генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, заявившего что при подешевевшем рубле российские банки выдают ипотеку себе в убыток, высмеял доктор экономических наук Никита Кричевский. Назвав Мутко на своих интернет-ресурсах «великим финансистом», он отметил:

«Ещё раз и по буквам: российские банки на территории России выдают ипотеку в рублях под проценты выше инфляции себе в убыток! Из слов Мутко следует, что банки начали ипотечникам доплачивать за то, что те взяли кредит.

На самом деле мы все понимаем: Мутко — пацан из 90-х, когда считать в долларах было привычно. Но поди ему и объясни, что банки, кредитуя в рублях, получают ту же прибыль в рублях, что и раньше, а вот в долларах — прибыль, но чуть меньше. Виталь Леонтьич, ау! Мы в России! Ваша логика подходит лишь к колонизаторам, но Вы не такой же, правда?» — иронизирует эксперт.

Напомним, ранее генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что не исключает повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля. По его словам, которые цитирует РИА Новости, сейчас банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток».

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