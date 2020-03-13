Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:43 — REGNUM Промышленная столица Хабаровского края, Комсомольск-на-Амуре, в котором сосредоточена вся индустриальная мощь региона, испытывает небывалые трудности с наполнением бюджета. При потребности городского бюджета в 9 млрд в год в 2020 году он составляет всего 2,7 млрд рублей.

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Как выяснило ИА «Амурпресс», глава Комсомольска Александр Жорник признался в том, что город, который не обделён вниманием федерального центра, в котором сосредоточена крупная промышленность, «живёт бедненько».

«Мы кроим бюджет и кроим, кроим и кроим, режем и кроим — с боем, с руганью, иногда со слезами. А что делать, если денег на все хотелки всегда не хватает?» — пожаловался мэр Комсомольска.

Издание полагает, что правительство Хабаровского края не выполняет своих обязательств по отношению к городу президентского внимания. Так, по данным «Амурпресс», в 2019 году правительство региона произвело резкое сокращение трансфертов из регионального бюджета в бюджет Комсомольска. Из-за этого общий объём доходов города уменьшился на 546,4 млн рублей, а расходы выросли на 264 млн. Пришлось городу вернуть в бюджет края 135 млн рублей, взятых ранее из остатков целевых трансфертов на частичное погашение кредиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России раскритиковала реализацию комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре, который ещё в 2016 году был утвержден главой государства. На реализацию плана предусмотрено финансирование в размере 40 млрд рублей, из которых 27 млрд — средства федерального бюджета. Но до сих пор нет конкретики по потребностям в средствах: неясно, сколько нужно на строительство жилья, сколько на дороги и прочее. Строительство одного из важнейших объектов плана, онкологического диспансера, отстает от графика на 307 дней, сорваны сроки и по другим объектам.