Сеул, , 08:36 — REGNUM В феврале 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад автомобильной отрасли на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года производство сократилось на 26,4%, до 189 235 единиц из-за сбоя поставок запчастей и комплектующих из Китая и приостановки работы заводов, где были выявлены заражённые.

Экспорт автомобилей сократился на 25%, до 123 022 автомобилей, продажи на внутреннем рынке также упали на 18,8%, до 97 897 единиц.

Экспорт автозапчастей, напротив, вырос на 10,1%, до $1,8 млрд.