Орск, Оренбургская область, , 08:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области с бывшими работниками завода «ОРМЕТО-ЮУМЗ» до сих пор рассчитываются по долгам. На встрече с губернатором Денисом Паслером конкурсный управляющий машиностроительного концерна Игорь Ковалев заявил, что в ближайшее время завод рассчитается с бывшими работниками по заработной плате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Выплаты осуществляются за счёт арендных платежей от ООО «Уралмаш — Горное Оборудование», поступлений средств от дебиторов и проведённых торгов. До конца апреля планируется погасить большую часть задолженности перед работниками (около 112 млн рублей) за счёт поступлений от дебитора АО «ВО «Тяжпромэкспорт».

С мая 2019 года перед работниками рассчитались по долгам в общей сложности на 258 млн рублей. Задолженность по выходным пособиям и неиспользованным отпускам составляет 123 миллиона рублей. Планируется, что эту задолженность начнут погашать после того, как выплатят все долги по заработной плате.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья, уже поступили 37 млн рублей, которые пойдут на погашение долга. Таким образом, объем задолженности составит 122 млн рублей.

«На сегодня напряжение со стороны бывших работников завода все же спало. Часть людей смогли найти новую работу. Ситуацию на контроле держит губернатор», — сказали в профсоюзной организации.

Напомним, что крупный машиностроительный завод в Орске стал жертвой финансового кризиса. С сентября 2018 года предприятие находилось в вынужденном простое. В конце 2018 года безуспешно пытались запустить производство. В итоге в отношении завода ввели процедуру банкротства. Сейчас на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ работает ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».

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