Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Американские фондовые индексы закрылись 12 марта падением на 7,9−9,3%, это самый большой обвал с 1987 года.

Так, индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

Хуже было только в «черный понедельник» 1987 года, когда Dow Jones упал на 22,61%.

Отметим, обвал произошел на фоне новостей о распространении коронавируса и падения цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового глобального кризиса, который может быть очень чувствительным.

Кудрин считает, что в 2020 году при достаточно длительной эпидемии коронавирусной инфекции мировая экономика сильно замедлит рост или вообще не будет расти.

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