Токио, , 07:58 — REGNUM Экстренный выпуск наличности общей суммой до 500 млрд иен (почти $4,8 млрд) готов начать японский Центробанк для стабилизации ситуации на фондовом рынке, 13 марта сообщается на сайте регулятора.

Данные средства будут предоставлены банкам под залог японских гособлигаций. Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны испытывают «острое чувство кризиса» из-за происходящих процессов. Он отметил, что для противодействия неблагоприятным тенденциям необходимо предпринимать решительные и даже беспрецедентные меры.

Напомним, 13 марта на открытии Токийской фондовой биржи ее ключевой индекс Nikkei упал до самого низкого уровня за последние три десятилетия — на 10%. Днем ранее он падал на 4,54%.

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