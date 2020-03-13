Новосибирск, , 07:58 — REGNUM За два месяца 2020 года в Новосибирской области снизилось число зарегистрированных прав и сделок — на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Их количество составило 71,8 тысяч. Таковы данные областного управления Росреестра.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост сделок в 2020 году составил 5%.

«Число регистрационных действий в отношении объектов недвижимости Новосибирской области в феврале — 38,7 тысяч превысило показатели января 2020 года на 17%, — уточнили в управлении. — При этом количество зарегистрированных прав на жильё в феврале возросло на 32% в сравнении с январем 2020 года и составило почти 12 тысяч. Однако этот показатель оказался ниже аналогичного за 2019 год на 14%».

Снизилось в регионе и количество ипотечных сделок — на 3%: за два месяца 2019 года — 9,7 тысячи, за два месяца 2020 года — 9,4 тысячи.